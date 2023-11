Arrestate moglie e suocera di Soumahoro

e membri del Consiglio di Amministrazione della cooperativa sociale integrata "Karibu". La guardia di finanza di Latina ha eseguito l'ordinanza emessa dal gip nell'ambito dell'attività delle cooperative coinvolte nella gestione di richiedenti asilo e di minori non accompagnati nella provincia di Latina.Oltre alle due donne, i militari hanno dato esecuzione a una terza misura cautelare: l'obbliga di dimora per un figlio della suocera del deputato.

L'indagine è partita nel 2019 e ha rilevato un presunto meccanismo di illeciti all'interno di due cooperative legate alla famiglia del parlamentare che si occupavano di migranti. La Procura di Latina agli indagati contesta una serie di irregolarità nella gestione delle strutture: sovrannumero di ospiti, alloggi fatiscenti con arredamento inadeguato, condizioni igieniche carenti e riscaldamento assente.

