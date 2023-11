Arrestate moglie e suocera del parlamentare Soumahoro

Sarà pubblicato al più presto sul nostro sito, dopo essere stato visionato dalla redazioneRegole per i commentiTi invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre

Soumahoro, moglie Liliane Murekatete ai domiciliari per inchiesta cooperativa KaribuArrestata anche la suocera del deputato. Accuse di frode in pubbliche forniture, bancarotta e autoriciclaggio Leggi di più ⮕

Arrestate moglie e suocera del parlamentare SoumahoroArrestate moglie e suocera del parlamentare Soumahoro Leggi di più ⮕

Arrestate la moglie e la suocera del parlamentare SoumahoroAgli arresti domiciliari la moglie Liliane Murekatete e la suocera Marie Therede Mukamatsindo del parlamentare Aboubakar Soumahoro. (ANSA) Leggi di più ⮕

Soumahoro, scandalo-coop: moglie e suocera arrestateArresti domiciliari per la moglie e la suocera del parlamentare Aboubakar Soumahoro, Liliane Murekatete e Marie Therede Mukamatsindo . Lo ha deciso... Leggi di più ⮕

Soumahoro, moglie e suocera arrestate: soldi all'estero, migranti in condizioni igieniche scandaloseMoglie e suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamatsindo , sono finite ai domiciliari per decisione del g... Leggi di più ⮕

Arrestate la moglie e la suocera del parlamentare SoumahoroArresti domiciliari per le due donne, Liliane Murekatete e Marie Therede Mukamatsindo. La Procura di Latina indaga sulle cooperative che si occupavano dell'accoglienza dei migranti. Soumahoro: 'Continuo a confidare nella giustizia' (ANSA) Leggi di più ⮕