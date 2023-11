Arrestate moglie e suocera del parlamentare Soumahoro

Agli arresti domiciliari la moglie Liliane Murekatete e la suocera Marie Therede Mukamatsindo del parlamentare Aboubakar Soumahoro. È quanto disposto dal gip di Latina nell'ambito della gestione di cooperative che si occupavano della gestione di migranti e di minori non accompagnati nella provincia di Latina. Le misure sono state effettuate dalla Guardia di Finanza.

italia), nonché la Jambo Africa (per il tramite della Karibu) hanno percepito ingenti fondi pubblici da diversi Enti (Prefettura, Regione, Enti locali etc.) destinati a specifici progetti o piani di assistenza riguardanti i richiedenti asilo e i minori non accompagnati, fornendo tuttavia un servizio inadeguato e comunque difforme rispetto a quello pattuito", spiega una nota della Gdf.

Soumahoro, moglie Liliane Murekatete ai domiciliari per inchiesta cooperativa KaribuArrestata anche la suocera del deputato. Accuse di frode in pubbliche forniture, bancarotta e autoriciclaggio Leggi di più ⮕

Arrestate moglie e suocera del parlamentare SoumahoroArrestate moglie e suocera del parlamentare Soumahoro Leggi di più ⮕

Soumahoro, scandalo-coop: moglie e suocera arrestateArresti domiciliari per la moglie e la suocera del parlamentare Aboubakar Soumahoro, Liliane Murekatete e Marie Therede Mukamatsindo . Lo ha deciso... Leggi di più ⮕

Arrestate la moglie e la suocera del parlamentare SoumahoroAgli arresti domiciliari la moglie Liliane Murekatete e la suocera Marie Therede Mukamatsindo del parlamentare Aboubakar Soumahoro. (ANSA) Leggi di più ⮕

Arrestate moglie e suocera del parlamentare SoumahoroArrestate la moglie del parlamentare Aboubakar Soumahoro, Liliane Murekatete, e la suocera, Marie Therede Mukamatsindo. Le due donne sono state poste ai domiciliari. Le misure sono state disposte dal gip di Latina nell'ambito dell'inchiesta sulle coo... Leggi di più ⮕

Arrestate moglie e suocera di SoumahoroSono stati concessi i domiciliari a Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamatsindo. L'inchiesta è incentrata sulla gestione delle cooperative che aiutano i richiedenti asilo e i minori non accompagnati... Leggi di più ⮕