Arrestata una paladina antimafia per truffa agli anziani

Dalle amicizie con la destra e alle ospitate nei programmi tv come paladina antimafia, fino all'arresto. È la parabola di arrestata dai poliziotti del commissariato di Anzio, insieme al compagno e altri tre complici, tra cui un medico di base, per Nella struttura, per far sembrare tutto regolare, venivano somministrati farmaci agli anziani prima delle visite dei parenti. La verità investigativa, invece, racconterebbe uno scenario degli orrori.

A quegli ospiti - di cui due morti in circostanze sospette - venivano svuotati i conti correnti. A capo della residenza c'era proprio Tirrito. Le accuse sono pesanti, a vario titolo, sono quelle di omicidio con dolo eventuale, circonvenzione di incapace, esercizio abusivo della professione medica, falso. Ma chi è Maricetta Tirrito? Basta scrivere il suo nome e cognome su Google per farsi un'idea. Sui suoi profili social, pubblici, lo stesso. Palermitana di 53 anni, si era ormai trasferita a Ostia da ann





