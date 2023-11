Arrestata per stalking una donna sospettata di due aggressioni

Viglianisi, sospettata anche di una seconda aggressione sempre ai danni dell'altra ragazza, è stata posta agli arresti domiciliari e, dopo due evasioni, rischia ora la custodia cautelare in carcere. L'accusa ipotizzata è quella di stalking. Reato dovuto per gli inquirenti "all’incapacità di accettare la fine della sua precedente relazione sentimentale" con il ragazzo dal quale la 22enne ha avuto un figlio.

Le indagini sono coordinate dal pm di Monza, Salvatore Bellomo, e i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni stanno ora ricostruendo i suoi spostamenti. L'incontro, riporta il Corriere della Sera, doveva essere un'occasione di chiarimento tra due giovani donne che si è trasformata in una trappola. Ad avere la peggio era stata l'attuale ragazza dell'ex compagno di Myriam, soccorsa sanguinante nel parcheggio con tagli inferti con un taglierino alle gambe e al viso. Ferite che, secondo le accuse, rischiano di procurarle uno "sfregio permanente

