Arrampicata sportiva come cura per la depressione

Andare sempre più in alto per tirare su anche l'umore. Sarebbe questo, metaforicamente, un metodo per curare la depressione scoperto dal recente studio condotto all'Università di Erlangen-Nuremberg in Germania . Secondo la ricerca, condotta clinicamente su 100 pazienti, l' arrampicata sportiva potrebbe infatti essere usata come intervento antidepressivo negli ospedali.Gli scienziati tedeschi hanno studiato i pazienti per due mesi.

Quali sarebbero quindi i benefici dell'arrampicata in una persona che soffre di depressione? Secondo gli esperti, questo esercizio ha effetti sull'umore perché richiede molta concentrazione e riduce i comportamenti tipici del quadro depressivo, ad esempio il rimuginare continuamente sugli stessi pensieri. Ma non solo: l'arrampicata stimolerebbe anche il senso di auto-efficacia e la socialità in chi la pratica.

Arrampicata Sportiva Depressione Cura Studio Germania

