ATP BARCELLONA - Accede al secondo turno dell' ATP 500 di Barcellona Matteo Arnaldi , che dopo un primo set fatto di alti e bassi vede il ritiro dell'avversario, Arthur Cazaux , per infortunio a una caviglia. Se la vedrà ora con Sebastian Baez. Matteo Arnaldi passa al secondo turno dell' ATP 500 di Barcellona

, ma probabilmente questo non era per lui il modo migliore di arrivarci. Il tennista azzurro, infatti, interrompe anzitempo la sua partita,Matteo in realtà non stava nemmeno giocando in maniera particolarmente brillante, con alti e bassi che lasciavano presagire una partita complicata, quando al francese si è girata malamente la caviglia e da lì non ha più potuto proseguire.

Al prossimo turno Arnaldi se la vedrà con Sebastian Baez, argentino numero 19 del mondo che a sua volta non ha mai incontrato il nostro giocatore.

ATP Barcellona Matteo Arnaldi Secondo Turno Ritiro Infortunio Arthur Cazaux

