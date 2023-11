Armonia tra Scholz e Meloni durante le consultazioni bilaterali a Berlino

“Armonia con la post-fascista”, “Meloni si risparmia i gongolamenti sui problemi di Scholz”: il bilaterale visto dai media tedeschiche avrebbe potuto rinfocolare le polemiche sul sostegno tedesco alle Ong nel Mediterraneo.

Il quotidiano non si esime però di rimarcare la buona intesa tra Scholz e Meloni, riscontrabile anche nella partecipazione fianco a fianco alnel suo pezzo sottolinea che l’idea di collaborazione stretta tra i due Paesi era già stata annunciata all’inizio dell’anno scorso a Villa Madama dall’allora ministroma era rimasta lettera morta e adesso Giorgia Meloni ha portato a Berlino sei ministri alle prime consultazioni bilaterali di governo dal 2016. Sui contenuti concreti Krüger risalta l’intesa per importare fino aentro il 2030 e sottoscrivere un accordo di solidarietà sul gas ma anche la collaborazione nello sviluppo di un sistema composito per il combattimento terrestre, mentre il progetto franco-tedesc





fattoquotidiano » / 🏆 45. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Migranti, la Germania tentata dall’operazione italo-albanese: paletti all’intesa Meloni-Rama. Scholz svolta a…Berlino aspira a intese simili a quella sottoscritta da Roma tra Meloni e Rama

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »

Erdoğan a Berlino per un incontro con Olaf ScholzIl presidente turco Recep Tayyp Erdoğan si è recato a Berlino per un incontro con Olaf Scholz. Durante la visita, Erdoğan ha fatto dichiarazioni infuocate che hanno causato tensioni con il governo israeliano. Ha anche rivolto un discorso alla comunità turca residente in Germania.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Visita di Giorgia Meloni a Berlino per discutere la riforma del Patto di stabilità e crescitaLa visita di Giorgia Meloni a Berlino per firmare l'intesa tra Italia e Germania e discutere la riforma del Patto di stabilità e crescita.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Meloni e Scholz cercano un punto di incontro sul Patto di stabilità e crescitaA Berlino, Giorgia Meloni e Olaf Scholz si dicono d'accordo sulla necessità di trovare una sintesi per il nuovo Patto di stabilità e crescita dell'Unione Europea, evitando un programma di austerity.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Albania, Scholz copia il modello-Meloni: schiaffo alla sinistraL'accordo tra Giorgia Meloni e il presidente albanese Edi Rama per “dirottare” sull'altra sponde dell'Adriatico una cospic...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Biden sente gli alleati Ue, un nuovo fronte per gli UsaTelefonata con Macron-Scholz-Meloni-Sunak: 'Contenere la guerra' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »