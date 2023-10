Armato di coltello rapina negozio a Centocelle: bottino un paio di auricolari

Armato di coltello è entrato nel punto vendita ed ha rubato un paio di auricolari: valore sul mercato meno di 30 euro. Un magro bottino, ma tanta paura per i tanti clienti che venerdì mattinata affollavano il negozio Portobello, a Centocelle.

In particolare il malvivente, ha fatto irruzione nel negozio di casalinghi, elettrodomestici e abbigliamento che si trova al civico 171 di via dei Castani. Rubate delle cuffiette del valore di poche decine di euro è poi scappato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Torpignattara di polizia che hanno ascoltato i testimoni. Nessuno è rimasto ferito.

Leggi di più:

romatoday »

Al parco di Centocelle in arrivo 500 alberi da piantare e nuovi accessi all'areaIl dipartimento Tutela Ambientale acquisisce una manifestazione d'interesse di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per far partire i primi lavori... Leggi di più ⮕

Uomo armato minaccia il suicidio sul lungomare di Sabaudia, trattative in corsoLungomare di Sabaudia chiuso poco dopo la Bufalara dove diverse auto dei carabinieri sono... Leggi di più ⮕

'Armato e pericoloso': il killer del Maine è ancora in fugaContinua la fuga di Robert Card, 40 anni, l'uomo accusato di aver ucciso 18 persone in una sala da bowling e in un bar nello stato americano del Maine, negli Stati Uniti Leggi di più ⮕

Usa, sparatoria a Lewinston con 22 morti e decine di feriti: le immagini della folla che scappaL'attentatore si chiama Robert Card e viene descritto come 'armato e pericoloso' Leggi di più ⮕

I carri armato israeliani entrano nel nord della Striscia di GazaContinuano i preparativi di Tel Aviv per l'attacco via terra Leggi di più ⮕

Strage nel Maine, militare spara e uccide 22 persone. Caccia a Robert Card: «Restate in casa, armato e pericolSparatoria con un fucile stile AR-15 in tre diverse aree di Lewiston, la seconda maggiore... Leggi di più ⮕