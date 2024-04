Aritz Aduriz annuncia il ritiro dal calcio

lascerà il calcio giocato a fine stagione. Ad annunciare la notizia è l' Athletic Bilbao con un breve messaggio pubblicato sulla sua pagina. L'attaccante biancorosso viene ritratto dal club basco con la Copa del Rey appena conquistata, grande traguardo per la società basca. Adesso all'età di 38 anni, il giocatore terminerà la sua carriera e appenderà le scarpette al chiodo.

Pioli, questi risultati mettono a rischio la conferma. Quanto vale Vlahovic? Cairo e un Toro che merita il salto di qualità. Inter scudetto a un passo. Marotta dovrà inventarsi altri ThuramPioli, questi risultati mettono a rischio la conferma. Quanto vale Vlahovic? Cairo e un Toro che merita il salto di qualità. Inter scudetto a un passo.

Aritz Aduriz Ritiro Calcio Athletic Bilbao

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Finale di Copa del Rey tra Athletic Bilbao e MaiorcaIl quotidiano Marca e AS si concentrano sulla finale di Copa del Rey tra Athletic Bilbao e Maiorca, mentre il quotidiano Sport parla delle ambizioni del Barcellona per la Champions League.

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Pronostico Athletic Bilbao-Maiorca quote finale Coppa del RePronostico Athletic Bilbao-Maiorca le quote della finale di Coppa del Re in programma sabato 6 aprile a Siviglia alle ore 22

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

LaLiga, oggi Athletic Bilbao in casa contro il Villarreal: la Real Sociedad contro l'AlmeriaCon le big impegnate tutte nella giornata di ieri, oggi in Spagna si guarda alla lotta per un posto in Europa League. Ci proverà il Villarreal, anche se il Submarino Amarillo è molto lontano, a torn

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

LaLiga: Rioja sbaglia, Guruzeta no. L'Athletic Bilbao piega 2-0 l'AlavesTutto facile per l'Athletic Bilbao che oggi ha battuto in casa per 2-0 l'Alaves. Eppure gli ospiti avevano avuto alla mezz'ora il pallone del possibile vantaggio, con il calcio di rigore fallito da Ri

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

La Copa del Rey è dell'Athletic: i calci di rigore sorridono ai baschi, Maiorca battutoL'Athletic Bilbao alza la 24esima Copa del Rey della sua storia. Sono necessari i calci di rigore all'Estadio de La Cartuja per aver ragione del Maiorca dopo un match che si è mantetenuto sempre sul

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Bilbao, la Coppa del Re è di rigore: il Maiorca si arrende dagli undici metriA Siviglia i baschi tornano ad alzare la coppa nazionale dopo 40 anni. I tempi regolamentari e i supplementari si erano chiusi sull'1-1

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »