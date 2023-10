Argentina al bivio

Sci, Federica Brignone e la fame ritrovata: “Ogni anno è più tosta, ma riparto con tanta voglia di vincere.

Io e Sofia Goggia siamo rivali”Dagli Uffizi a Brera, ecco chi sono i candidati a diventare i nuovi direttori dei musei statali

Italia Notizie

Leggi di più:

repubblica »

Argentina-Inghilterra in tv e streaming, dove vedere finale 3° posto dei Mondiali di rugbyArgentina e Inghilterra si giocano il 3° posto nella Rugby World Cup 2023. Il match dello Stade France è in diretta su su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con il pre partita dalle 20.30 Leggi di più ⮕

Argentina, l’anatra abbraccia il leone: l’anarco-capitalista Milei incassa l’appoggio della destra tradiziona…L’immagine è stata postata per confermare l’alleanza con la conservatrice Patricia Bullrich in vista del secondo turno delle elezioni presidenziali. “Quando la… Leggi di più ⮕

In Argentina il favorito ora è Sergio MassaMassa è stato il più votato al primo turno delle presidenziali del 22 ottobre, nonostante Milei pensasse di essere in vantaggio e sperasse addirittura di vincere senza dover... Leggi Leggi di più ⮕

Di Francesco: 'Frosinone mi ricorda il primo Sassuolo. Italia o Argentina per Soulè? Scelga lui'Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato a SportMediaset dopo l'ottimo inizio di campionato della sua squadra: 'Stiamo facendo veramente bene e dobbiamo ambire e migliorarci cercando d Leggi di più ⮕

Wanda Nara: 'Rapporto con Icardi molto difficile da sostenere. Mai stata con Maradona'Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ex attaccante dell'Inter ora al Galatasaray, ha rilasciato una lunga intervista a Hola Argentina, nella quale ha parlato del comportamento dell'argentino c Leggi di più ⮕

Wanda Nara vola in Turchia con La Rocca, Icardi le dedica un postIl calciatore del Galatasaray ha condiviso sui social un messaggio d'amore per la showgirl argentina, tornata ad Istanbul per un motivo speciale Leggi di più ⮕