Area C Milano, ticket più caro e orari ridotti: le novità in vigore da oggi

Le nuove misure sono finalizzate al miglioramento dell’aria e della qualità della vita, obiettivi che rendono necessario diminuire la presenza delle macchine in strada e il potenziamento del trasporto pubblicosarà più costoso e i parcheggi saranno limitati. Prende il via una nuova mini rivoluzione non scevra da polemiche.

La sosta a pagamento, in vigore tutti i giorni della settimana tra le 8 del mattino e le 19 di sera, sarà consentita per una durata massima di 2 ore consecutive per ambito di sosta, senza possibilità di ulteriore estensione. Dopo le 19 e fino alle 24, la sosta rimarrà a pagamento per le prime 2 ore e resterà invariata la possibilità di sostare gratuitamente per le successive. Parcheggi gratis senza limiti orari tra le 24 e le 8 del giorno successivo.

