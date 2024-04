Archiviato il procedimento sul periodo pandemico e le campagne vaccinali

Sulla gestione del periodo pandemico e delle campagne vaccinali . Il tribunale dei ministri di Roma ha archiviato il procedimento aperto dopo alcune denunce relative all'adi Speranza volta esclusivamente alla difesa dell'interesse pubblico e del diritto alla salute dei cittadini.

Lo scrive in una nota stampa l'avvocatoIl provvedimento di archiviazione del tribunale dei Ministri, di una trentina di pagine, ha al centro una serie di aspetti relativi agliMaria Rosa Pipponzitutelare la salute collettiva della popolazione e giammai per fini individualistici, specialmente dolosi'. Con queste parole il Tribunale dei ministri di Roma ha archiviato l'ultimo procedimento giudiziario ancora aperto a mio carico. Ho sempre creduto che la verità sarebbe emersa. In una. Questa è stata la mia esclusiva priorità, come è giusto che sia per chi ha giurato sulla Costituzione come Ministro della Salute” scrive su, tuttora in corso, alimentata da alcuni organi di comunicazion

