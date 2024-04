Archiviato il procedimento a carico di Roberto Speranza per la campagna di vaccinazione anti-Covid

Il tribunale dei ministri di Roma ha archiviato l'ultimo procedimento (relativo alla campagna di vaccinazione anti-Covid) a carico dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza . Come già sostenuto dalla procura, a Speranza è stata riconosciuta la correttezza della condotta, volta esclusivamente alla difesa dell'interesse pubblico e del diritto alla salute dei cittadini. Lo scrive in una nota stampa l'avvocato Danilo Leva, legale dell'ex ministro.

"Ho sempre creduto che la verità sarebbe emersa. In una situazione difficilissima, ho dato tutto me stesso per salvare la vita delle persone, seguendo le indicazioni della comunità scientifica. Questa è stata la mia esclusiva priorità, come è giusto che sia per chi ha giurato sulla Costituzione come Ministro della Salute

