Aprilia a stelle e strisce. Viñales è proprio rinato e ora sogna in grande Austin è casa Viñales, vincitore del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della stagione MotoGP. La gara a stelle e strisce ha regalato forti emozioni con un costante rimescolamento di carte con il favorito Maverick Viñales su Aprilia , in pole e vincitore della Sprint che pronti via si è toccato con Jorge Martin perdendo molte posizioni.

Cruciali le gomme con Viñales e Acosta che hanno scommesso tutto sulle morbide, mentre i ducatisti hanno optato tutti per la morbida. Alla fine il coraggio ha pagato e Batman ha recuperato posizioni per poi portarsi in testa, firmando anche il giro veloce.

Aprilia Viñales Gran Premio Delle Americhe Motogp Austin Pedro Acosta Gasgas Jorge Martin Marc Marquez Ducati

