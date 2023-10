Apre una nuova sede Lamborghini a Roma, presente il board della casa automobilistica

. Uno spazio espositivo per il marchio che si è affermato nel mondo come simbolo del Made in Italy dove i clienti potranno non solo ammirare i nuovi modelli, ma dove avranno a disposizione un’ officina e un’area esclusivamente dedicata al pre-owned dedicato alla personalizzazione dei modelli per un totale di oltre 1000 metri quadrati.

"Siamo onorati che Lamborghini ci abbia scelto e continui a credere in noi come concessionario partner e, a nome del nostro team, possiamo garantire che i clienti Lamborghini continueranno a ricevere un'assistenza clienti impeccabile che li continuerà ad accompagnare alla scoperta del brand e dell’espansione della gamma prodotto" hanno affermato Fulvio Nobile e Rolando Cellitti, titolari di Lamborghini Roma.e la Due Huracàn in dotazione alla Polizia di Stato.

Anche Lamborghini è impegnata sul piano della sostenibilità, tanto che entro il 2025, tutti modelli saranno ibridizzati e nel 2028 arriverà in strada il primo A raccontare all’AGI come nasce la Revuelto è il presidente di Lamborghini, Stephan Winkelmann, “La Revuelto è una vettura sviluppata interamente in Lamborghini, non ci sono sinergie con nessun altro marchio del gruppo. headtopics.com

Quello che conta per Lamborghini, non è la quantità di auto vendute, ma la qualità dei modelli, della loro componentistica e di tutto quello che ha a che fare con il concetto di performance. Per comprendere meglio basta pensare che nel 2022 la casa automobilistica ha chiuso con un record di, Inghilterra, la Cina, il Giappone.

La storia, è quella di Tecnomar for Lamborghini 63, il primo super yacht firmato dalla casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese e risultato della partnership fra due eccellenze italiane Le prospettive sono molto positive, spiega il presidente e Ceo Stephan Winkelman: le consegne dei primi due mesi di quest’anno superano già quelle del periodo pre-pandemia e gli ordini finora raccolti coprono già nove mesi di produzione 2021 headtopics.com

