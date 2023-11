Approvazione del disegno di legge sull'autonomia regionale al Senato

Questa settimana si sono concluse le procedure di voto in commissione Affari costituzionali del Senato del disegno di legge. Il provvedimento potrà ora arrivare in aula, verosimilmente già la prossima settimana, e iniziare così il suo percorso definitivo di approvazione in parlamento.

Il disegno di legge è fortemente voluto dalla Lega di Matteo Salvini, per cui l’autonomia regionale è una storica battaglia, ed era stato approvato dal Consiglio dei ministri nel marzo scorso su proposta del ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, leghista anche lui, che ora ne sta seguendo il percorso in Senat





🏆 7. ilpost » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Riforma premierato, Meloni sceglie di partire al Senato per controllare la LegaLa svolta quando Schlein (deputata) che ha alzato i toni

Fonte: Corriere - 🏆 7. / 83,2 Leggi di più »

Inter, Marotta dopo l'approvazione del bilancio: 'Avanti con il ciclo vincente, a Inzaghi i complimenti'SERIE A - Dopo l'approvazione del bilancio durante l'assemblea degli azionisti dell'Inter ha parlato anche Giuseppe Marotta: 'Avanti col ciclo vincente'

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 7. / 83,2 Leggi di più »

Made in Italy, Urso: 'Entro prossime settimane approvazione ddl'“L’approvazione del ddl sul Made in Italy che avverrà nelle prossime settimane ci consentirà di valorizzare del filiere strategiche, quello su cui gli investitori stranieri vogliono investire”.

Fonte: Adnkronos - 🏆 7. / 83,2 Leggi di più »

Manovra, Meloni: 'Lunedì in Parlamento, spero approvazione in tempi rapidi'Affitti brevi, cedolare secca al 26% se si affitta più di una casa. Via l'Iva agevolata per pannolini bimbi e seggiolini auto (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 7. / 83,2 Leggi di più »

Salute, Pistis: “Iter approvazione farmaci molto lungo”“I farmaci approvati dalle autorità regolatorie devono seguire percorsi molto lunghi, mentre non è così per quel che riguarda la cannabis medica”.

Fonte: Adnkronos - 🏆 7. / 83,2 Leggi di più »

Sanità, Meritocrazia Italia: 'Approvazione diritto oblio oncologico, non si trascurino controlli''Tantissimi cittadini, dopo aver affrontato ed essere riusciti a combattere mali invasivi e devastanti, continuano a essere penalizzati, pur in assenza di recidiva, da banche e assicurazioni, che operano un rating più basso proprio a causa della pregressa patologia oncologica.

Fonte: Adnkronos - 🏆 7. / 83,2 Leggi di più »