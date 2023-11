Approvato un pacchetto sicurezza in Italia

Il Consiglio dei ministri ha approvato un pacchetto sicurezza che prevede numerose novità, tra cui più tutele per le Forze dell'ordine, un nuovo reato per punire chi organizza rivolte nelle carceri, il contrasto alle occupazioni abusive, misure anti-truffa e anti-borseggio. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si dichiara orgogliosa dell'importante pacchetto sicurezza.

LİBERO_OFFİCİAL: Il consiglio d’Europa avverte l’Italia sul piano di spostare i migranti in AlbaniaIl consiglio d’Europa avverte l’Italia che il piano per spostare in Albania la gestione di 39mila migranti l’anno solleva preoccupazioni in materia di diritti umani. La sinistra italiana condivide le preoccupazioni. Il governo presenterà l'accordo alla Camera e si voteranno le risoluzioni dei diversi schieramenti.

ADNKRONOS: Axicabtagene ciloleucel approvato per il trattamento di linfomiAxicabtagene ciloleucel (axi-cel) sarà impiegato nel Dlbcl-Hgbl recidivante e refrattario e nel follicolare altamente pretrattato come trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (Dlbcl) e linfoma a cellule B ad alto grado (Hgbl) refrattario alla chemioimmunoterapia di prima linea o recidivante entro 12 mesi dal completamento della chemioimmunoterapia di prima linea e per pazienti adulti con linfoma follicolare (Lf) r/r dopo tre o più linee di terapia sistemica.

SKYTG24: Forze di difesa israeliane invitano i terroristi di Hamas a arrendersi nell'ospedale di GazaLe Forze di difesa israeliane (Idf), su Telegram, hanno invitato "tutti i terroristi di Hamas presenti nell'ospedale ad arrendersi". Immediata la reazione di Hamas: "All'interno del complesso ci sono 1.500 membri del personale medico e circa 7.000 sfollati. Facciamo appello a tutti i Paesi affinché intraprendano azioni urgenti per salvare i pazienti"

SOLE24ORE: Esercito israeliano distrugge deposito armi delle forze navali di HamasLe Forze di difesa israeliane (Idf) hanno distrutto armi ed equipaggiamenti delle forze navali di Hamas trovate nel campo al-Shati di Gaza City. Nel deposito di armi vi era attrezzatura subacquea, armi da fuoco e ordigni esplosivi. L’Idf aggiunge inoltre che i paracadutisti israeliani hanno anche individuato depositi di armi ed esplosivi nel nord della Striscia di Gaza durante la notte a seguito di uno scontro a fuoco con i miliziani di Hamas.

MEDİASETTGCOM24: Nuove tutele per le forze dell'ordine e contrasto alle occupazioni abusiveIl governo italiano ha introdotto nuove misure per garantire maggiori tutele alle forze dell'ordine oggetto di violenza o lesioni e per contrastare le occupazioni abusive . Gli agenti di pubblica sicurezza potranno detenere un'arma da fuoco privata senza ulteriore licenza. Sono previsti aggravamenti di pena per i reati commessi contro gli agenti di pubblica sicurezza e per le lesioni cagionate nei loro confronti. Inoltre, è aumentata la pena per chi imbratta beni in uso alle forze di polizia o ad altri soggetti pubblici con la finalità di ledere il prestigio o il decoro dell'istituzione.

CORRİERE: Nuove misure di sicurezza approvate in ItaliaIl Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo pacchetto di misure di sicurezza che riguardano occupazioni, misure antiterrorismo, accattonaggio, truffe agli anziani e aggressioni alle forze dell'ordine. Le nuove norme includono anche la possibilità per gli agenti di polizia di portare una seconda arma da fuoco.

