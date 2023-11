Approvato il ddl contro la violenza sulle donne

L'ultimo caso di violenza sulle donne con l'assassinio di Giulia Cecchettin da parte del fidanzato Filippo Turetta, ha probabilmente fornito la necessaria accelerazione per l'approvazione del disegno di legge dedicato proprio a questo tema e già passato al vaglio della Camera dei Deputati. Così, oggi, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo, all'unanimità, con 157 sì, al ddl contro la violenza sulle donne, che diventa quindi legge.

L'esito della votazione è stato accolto da un lungo applauso dei senatori. L'iter è stato accelerato anche sull'onda emotiva dei recenti casi di cronaca. Tra le misure previste nel testo dei ministri Roccella, Nordio e Piantedosi, arresto in «flagranza differita», ristori, e sul piano della prevenzione, rafforzamento dell'istituto dell'ammonimento sui reati spia e dell'utilizzo del braccialetto elettronico, con il carcere in caso di manomissione; infine la distanza non inferiore a 500 metri dai luoghi frequentati dalla vittim





