Approvata la rimborsabilità di pertuzumab in neoadiuvante per il carcinoma mammario Her2+

Il carcinoma mammario Her2+ rappresenta una forma di tumore estremamente aggressiva, che richiede approcci terapeutici innovativi e mirati. A costituire un tassello aggiuntivo nel percorso di cura - si legge in una nota di Roche - è l’approvazione della rimborsabilità di pertuzumab in neoadiuvante da parte di Aifa (Agenzia italiana del farmaco), in linea con le indicazioni dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema).

Grazie alla sua comprovata efficacia, pertuzumab rappresenta un’opzione terapeutica di valore per migliorare le prospettive di guarigione delle pazienti affette da tumore alla mammella Her2+ in fase precoce e ad alto rischio di recidiv

