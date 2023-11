Applicazione della legge sul testamento biologico a Roma

Come viene applicata la legge sul testamento biologico a Roma? Male. Lo dicono i numeri raccolti dall'associazione "Luca Coscioni", che ha condotto un'analisi dettagliata sul modo in cui gli uffici comunali e municipali lavorano la pratica, nell'area metropolitana. Un dato spicca subito: ci vogliono fino a 37 giorni per ottenere solo il primo appuntamento per il deposito della documentazione.

Le disposizioni anticipate di trattamento, abbreviate con DAT, sono le volontà di un individuo rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e trattamenti sanitari in caso di "eventuale futura incapacità di autodeterminarsi", come si legge sul sito del ministero della Salute. A Roma () nei primi cinque anni dall'entrata in vigore della legge, sono stati depositati 5.074 biotestamenti. Ma avrebbero potuti essere molti di più, se la burocrazia fosse stata meno farraginosa e le informazioni da parte delle istituzioni più chiare e frequenti. L'indagine dell'associazione "Luca Coscioni" si è concentrata sullo stato d'applicazione della legg

:

ROMATODAY: Dopo 33 anni si sciolgono i Prophilax, la più famosa "porno" rock band di RomaL'annuncio è stato dato sulla pagina ufficiale del gruppo musicale. Attività sospese a tempo indeterminato

Fonte: romatoday | Leggi di più »

CMDOTCOM: Il difensore inglese dell'AS Roma potrebbe tornare in campo dopo un infortunioIl difensore inglese dell'AS Roma , assente dalla sfida contro il Milan, potrebbe tornare in campo dopo aver sottoposto a terapie mediche per una tendinite al tendine rotuleo. La situazione è da monitorare e si spera che possa recuperare in tempo per le prossime partite contro Sassuolo o Bologna.

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

FATTOQUOTİDİANO: Il bluff del bando per l’emergenza casa a RomaDa quartiere popolare a residence con piscine e centro commerciale: variante dopo variante, il bluff del bando per l’emergenza casa a Roma , in grado in un colpo solo di dare un tetto a 600 famiglie e risolvere il 4% dell’emergenza abitativa a Roma .

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più »

ROMATODAY: Protesta a Roma contro l'invasione di strade e marciapiedi di bar e ristorantiCittadini di Roma ed altri provenienti da tutta Italia si ritroveranno nella Capitale per protestare contro 'l'invasione di strade e marciapiedi' di bar e ristoranti. Tutti in piazza, quindi, per ribadire la contrarietà alla proroga dei dehors, decisa con un emendamento approvato in Senato che, di fatto, ha posticipato a dicembre 2024 la fine del regime semplificato per l’occupazione di spazi pubblici da parte dei locali.

Fonte: romatoday | Leggi di più »

ADNKRONOS: Nagorno, ambasciatrice armena a Roma: 'Parole Aliyev allontanano pace''Il giorno che il governo azero metterà da parte il linguaggio militare, dichiarerà la sua fedeltà ai principi già concordati e vorrà sedersi al tavolo negoziale il processo di pace potrà essere realizzato'

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

ROMATODAY: La povertà a Roma peggiora: rapporto di Caritas Roma è sempre più povera e divisa, secondo il rapporto di Caritas Roma . Il rapporto evidenzia le difficoltà che la città sta affrontando e i dati allarmanti sulla richiesta di aiuto.

Fonte: romatoday | Leggi di più »