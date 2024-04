Appello del virologo Roberto Burioni per prevenire la proliferazione della zanzara tigre e il virus Dengue

Agire «fin d'ora», e farlo «con la massima energia», per prevenire la proliferazione della zanzara tigre possibile vettore del virus Dengue. È il solo modo «per evitare di trovarci nei guai nei mesi estivi», alle prese con un'infezione che rischia di diventare endemica anche in Italia. È l'appello del virologo Roberto Burioni, alla luce dell'emergenza che sta vivendo la regione americana e delle segnalazioni in crescita nel nostro Paese.

Dengue, nuovo caso a Pesaro: isolata l'abitazione del soggetto infetto. Era tornato da poco dall'Argentina Dengue, i numeri dei contagi E se per ora si tratta di contagi importati, la memoria corre all'anno scorso quando nella Penisola sono stati 82 (su un totale di 362) i casi autoctoni registrati dall'Istituto superiore di sanità. Numeri ai quali va aggiunto un sommerso difficile da quantificare, visto che l'infezione non sempre dà sintomi e quando li dà non gravi non è detto che venga riconosciut

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



leggoit / 🏆 40. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Burioni, allarme Dengue: 'Grave un caso su 20''Lotta alla zanzara tigre per evitare guai'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Roberto Burioni: «L’Università deve essere il luogo della tolleranza, non possiamo chiuderci»Il virologo sulle decisioni anti Israele: «Copiamo il meglio dagli Usa, non queste cose. Vedo eccessi che non mi piacciono. Da studente ho vissuto gli anni Settanta, erano anni caldi ma è meglio non ritirarli fuori»

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Burioni: 'Il vaccino covid ha ridotto infarti, ictus e trombosi: basta bugie''Il vaccino è estremamente efficace nel ridurre l'incidenza di queste malattie'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Dengue, i sintomi e come curarla. Burioni: «Grave un caso su 20, nuovo vaccino appena approvato»Agire «fin d'ora», e farlo «con la massima energia», per prevenire la...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Roberto Burioni: 'I boicottaggi a Israele? Le università siano tolleranti, non copiamo gli Usa'Roberto Burioni in una intervista al Corriere della Sera ribadisce il suo pensiero sui boicottaggi a Israele delle Università italiane: 'Non rifiut…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

La Corte d'Appello apre al fallimento della Reggina: dubbi su alcuni documenti di SaladiniÈ arrivata la pietra tombale sulla Reggina. La Corte d'Appello di Reggio ha revocato l'omologa della gestione alla società amaranto, avviando la procedura fallimentare e avviando indagini sulla poss

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »