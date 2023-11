Aperto un fascicolo per istigazione al suicidio di un'adolescente

Il gesto, secondo un testimone sul posto, è stato volontario: l’adolescente una volta fuori dalla ringhiera si è lasciata cadere da un’altezza di una decina di metri senza, dice, chiedere aiuto o grdiare. Il pm della Procura di Ancona,, ha aperto oggi un fascicolo per istigazione al suicidio. Unico indagato il padre della ragazza

. Come ricostruito dall’agenzia Ansa, formalmente è un atto a sua garanzia, che permetterà all’uomo di partecipare ai vari accertamenti relativi alle accuse da dimostrare. La Procura però vuolein cui è avvenuto il gesto estremo di una persona così giovane. Gli investigatori stanno lavorando intorno ad alcuni elementi, a partire dai dissidi in famiglia. Proprio con il padre ci sarebbero stati degli scontri perché lui voleva riportarla in Bangladesh per qualche mese. Un viaggio a cui la 15enne sarebbe stata. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella secondo cui la ragazza non volesse partire per timore di essere vittima diin ospedale fissata per martedì, il giorno successivo al volo dal balcone: anche in questo caso l’adolescente sarebbe stata contraria, o addirittura spaventata. Sulla visita medica potrebbero venire spunti di indagine dall’autopsia, affidata dalla Procura al medico legale non rilascia dichiarazion

:

AGENZİA_ANSA: A 15 anni giù dal balcone, la Procura di Ancona indaga il padreLa Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio in relazione alla morte di una 15enne bengalese, precipitata dal terzo piano e morta ieri sera dopo 3 giorni di agonia all'ospedale di Torrette. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: A 15 anni giù dal balcone, la Procura di Ancona indaga il padreLa Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio in relazione alla morte di una 15enne bengalese, precipitata dal terzo piano e morta ieri sera dopo 3 giorni di agonia all'ospedale di Torrette. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: A 15 anni giù dal balcone, la Procura di Ancona indaga il padreLa Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio in relazione alla morte di una 15enne bengalese, precipitata dal terzo piano e morta ieri sera dopo 3 giorni di agonia all'ospedale di Torrette. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Ancona, la 15enne giù dal balcone prima del test ginecologico: la Procura indaga il padreIl puzzle investigativo prende forma. C’è un indagato per la morte della 15enne...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

REPUBBLİCA: Se Hezbollah spinge gli sciiti ad attaccare gli Stati UnitiLo scenario che si apre dopo il discorso del leader di Hezbollah fa temere che nei prossimi giorni l’Asse della Resistenza possa spingere alcuni dei suoi guerr…

Fonte: repubblica | Leggi di più »

İLPOST: Gli strani malori tra gli operatori del 118 a BolognaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più »