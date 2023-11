Antonio Albanese racconta il mondo operaio in Cento Domeniche

Con Cento Domeniche, al cinema da oggi, 23 novembre, Antonio Albanese racconta finalmente del mondo operaio che conosce fin da bambino e parla del lavoro, della provincia, degli affetti familiari e di un paese che non sempre ripaga i sacrifici di una vita.

Si nota un cambio di passo sorprendente ma in fondo logico, dal momento che un attore - e lo dice lo stesso- con il tempo si modifica, invecchia, e arriva il giorno in cui il suo viso non può più deformarsi in una maschera né il corpo muoversi con la stessa energia e rutilante velocità di prima. Con Cento Domeniche, Albanese torna a raccontare la realtà italiana, dopo il successo di Smetto quando voglio, che, affrontando lo scottante tema dell'immigrazione, è un ottimo esempio di commedia sociale. Cinque anni dopo, i tempi diventano maturi per raccontare il mondo operaio, che poi è quello da cui l'attore e regista proviene, perché suo padre, che da giovane ha lasciato la natia Sicilia per tentare fortuna in provincia di Como, ha fatto il muratore





Cento domeniche, il dramma del lavoro: video intervista con Antonio AlbaneseUna storia drammatica sul mondo del lavoro e di chi in una vita intera mette da parte soldi sudati. Antonio Albanese sorprende con Cento domeniche, da lui diretto e interpretato, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Lo abbiamo incontrato.

Antonio Albanese, le mie “Cento domeniche” e quei 40 anni della malapoliticaNel nuovo film i poveri risparmiatori rovinati dalle banche. Il regista: «È tempo di dare voce ai lavoratori onesti, con esigenze reali. La Rai ha cancellato l…

