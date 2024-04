Antonino Spinalbese ha un nuovo tatuaggio che i fan trovano strano

Antonino Spinalbese ha un nuovo tatuaggio, ma i fan lo hanno trovato molto strano. L'ex compagno di Belen ha condiviso sulla sua pagina social alcuni scatti del nuovo tatuaggio realizzato dalla sua presunta nuova fidanzata, Ainhoa Foti Rodriguez. La ragazza ha 25 anni ed è una tatuatrice di Genova. I due si sarebbero conosciuti nello studio di tatuaggi dove Spinalbese si fece tatuare l'opera 'Amore e psiche', dedicata a Belen.

Il nuovo tatuaggio di Spinalbese ha creato molta confusione nei fan perché ricorda in qualche modo la sua ex compagna e mamma della sua primogenita Luna Marì

