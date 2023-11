Antitrust avvia istruttoria su Intesa Sanpaolo e Isybank

, la banca digitale del gruppo Intesa Sanpaolo, con riferimento alla cessione di diverse centinaia di migliaia di correntisti da Intesa Sanpaolo a Isybank. Lo si legge in una nota. Sono arrivate all'Autorità circa 2.000 segnalazioni per il trasferimento di correntisti da Intesa Sanpaolo a Isybank. Secondo l'Antitrust la comunicazione inviata sarebbe"ambigua e diffusa con modalità non coerenti con l'importanza della questione trattata".

