Ansu Fati, la delusione del tecnico italiano

Gli infortuni non gli hanno permesso di giocare con continuità e di avere la fiducia del tecnico italiano, poco propenso a scommettere sull'attaccante in prestito dal Barcellona nonostante le tante assenze offensive. Ad Anfield, per esempio, l'attaccante spagnolo non ha giocato nemmeno un minuto. De Zerbi ha parlato di lui nella conferenza stampa prima della partita di mercoledì contro il Brentford."Deve dare qualcosa in più, perché quello che sta facendo non basta", ha sottolineato.

Ansu Fati ha segnato solo 2 gol in 15 partite di Premier League, anche se ne ha giocate solo tre da titolare. In Europa League ha segnato due gol in sei partite, mentre nelle coppe nazionali non ha segnato. "Le aspettative con lui sono sempre molto alte", ha riconosciuto De Zerbi."La prima parte della sua carriera è stata difficile da accettare e da comprendere, ma per i grandi giocatori la cosa più importante è adattarsi alle aspettative che hanno. Noi lo stiamo aiutand

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Al Brighton o a Barcellona, De Zerbi non ha ancora finito il lavoro con Ansu FatiL'impatto di Ansu Fati (21 anni, in foto) nella realtà del Brighton non è stato stellare come qualcuno forse prevedeva. Arrivato in estate in prestito dal Barcellona, dove è cresciuto nel decennio

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Amici, anticipazioni primo serale: gli eliminati, gli ospiti e tutti gli aggiornamenti sulla puntata di sabatoSabato 24 marzo su canale 5 prende il via il serale di Amici 23 condotto come sempre da Maria...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Da Napoli-Barcellona a Barcellona-Napoli: il ritorno al top di KvaratskheliaKhvicha Kvaratskhelia, dalle sostituzioni con Barça e Cagliari in avanti, è tornato a fare il Kvara e si presenta a Montjuic in stato di grazia.

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »

Le 5 verità di Barcellona-Napoli 3-1: catalani superiori, ko pesante per gli AzzurriCHAMPIONS LEAGUE - La squadra di Xavi ha meritato il passaggio del turno, campani traditi dalle loro due grandi stelle, Osi e Kvara.

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Barcellona-Napoli, scontri tra gli ultrà catalani e la polizia: 15 feriti e nessun arrestoPrima della sfida di ieri sera tra Barcellona e Napoli si sono registrate tensioni. Oltre a un gruppo di tifosi azzurri sprovvisto di biglietto che ha provato a forzare l'ingresso all'Olimpic de Montj

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Viaggio nel 'nostro' Barcellona: gli italiani della masiaLucas, Dame, Giulia e Andrea: quattro ragazzi nel settore giovanile blaugrana, tre giocano a calcio, uno a basket. Li abbiamo messi insieme per raccontare una generazione di giovanissimi (futuri) campioni alla conquista del mondo

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »