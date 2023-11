Annuncio di una nuova fase della guerra nella Striscia di Gaza

L'annuncio della "nuova fase" della guerra arriva nel Sud della Striscia con un volantino, mentre telefonia e Internet drammaticamente collassano in tutta Gaza per via dei bombardamenti e della mancanza di carburante. E si estende a quattro città, nella porzione di Gaza in cui sono ammassati, alla disperata ricerca di un tetto, centinaia di migliaia di sfollati dal Nord. "Per la vostra sicurezza, dovete evacuare immediatamente e dirigervi verso i rifugi che conoscete", dice il ciclostilato.

"Chiunque rimanga vicino ai terroristi o alle loro strutture, mette la propria vita in pericolo. Ogni casa usata dai terroristi verrà bombardata". Parole rafforzate da quelle del ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, che in visita al centro di comando della 36a divisione avverte che l'Idf, l'esercito con la Stella di David, passerà alla "fase successiva" e l'operazione di terra "continua e viene condotta in modo preciso, selettivo, ma molto, molto determinato

:

İLFOGLİO_İT: Il ministro della Difesa israeliano afferma che Hamas non ha più il controllo della StrisciaIl ministro della Difesa israeliano afferma che Hamas non ha più il controllo della Striscia. Guterres dell'Onu è profondamente turbato dalla situazione a Gaza e chiede un cessate il fuoco umanitario immediato. Il ministro degli Esteri israeliano critica Guterres per la mancanza di promozione del processo di pace nella regione.

Fonte: ilfoglio_it | Leggi di più »

CORRİERE: Sale la rabbia contro Hamas: «Loro spariti, noi moriamo»Le voci dalla Striscia: a pagare il prezzo sono bambini e malati

Fonte: Corriere | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: La fame minaccia i civili di Gaza, raid israeliano fa dieci mortiI civili di Gaza rischiano di morire fame poiché cibo e acqua sono diventati "praticamente inesistenti". L'esercito israeliano ha completato la "cattura e il rastrellamento della parte occidentale di Gaza City" e ha lanciato due attacchi in infrastrutture sotterranee. In un attacco aereo, 10 persone, tra cui bambini, sono morte a Khan Younis. Gli Usa chiedono l'ingresso di più carburanti nella Striscia.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

AGİ AGENZİA ITALİA: Unicef, 4.600 bambini sarebbero stati uccisi e quasi 9.000 sarebbero stati feritiUnicef, 4.600 bambini sarebbero stati uccisi e quasi 9.000 sarebbero stati feriti La Direttrice Russel in visita alla Striscia di Gaza denuncia le gravi violazioni contro i minori tra cui mutilazioni, rapimenti e attacchi alle scuole agi

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più »

SOLE24ORE: Esercito israeliano distrugge deposito armi delle forze navali di HamasLe Forze di difesa israeliane (Idf) hanno distrutto armi ed equipaggiamenti delle forze navali di Hamas trovate nel campo al-Shati di Gaza City. Nel deposito di armi vi era attrezzatura subacquea, armi da fuoco e ordigni esplosivi. L’Idf aggiunge inoltre che i paracadutisti israeliani hanno anche individuato depositi di armi ed esplosivi nel nord della Striscia di Gaza durante la notte a seguito di uno scontro a fuoco con i miliziani di Hamas.

Fonte: sole24ore | Leggi di più »

INTERNAZİONALE: I soldati israeliani fanno irruzione nell’ospedale Al Shifa a GazaIl 15 novembre l’esercito israeliano è entrato nell’ospedale Al Shifa, il più grande della Striscia di Gaza, per un’operazione “mirata” contro Hamas. Nell’ospedale ci sono migliaia di persone tra pazienti, medici, infermieri e sfollati. Leggi

Fonte: Internazionale | Leggi di più »