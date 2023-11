Anni azzurri: residenze per vivere una nuova stagione della vita

Più che terza età, è una nuova stagione della vita. Così la pensa chi ha realizzato le residenze Anni Azzurri, strutture sanitarie assistenziali che con le case di riposo tradizionali hanno davvero poco a che vedere. Con oltre 50 strutture in 11 regioni italiane, il progetto - che appartiene al gruppo di sanità privata Kos - punta a offrire un servizio unico in un luogo accogliente, confortevole, sicuro e con personale specializzato.

Un video e una radio per raccontarsi Numerose le attività che vedono protagonisti gli ospiti delle case Anni Azzurri, come quella che li ha resi protagonisti degli scatti fotografici della campagna Casa è..., dove gli anziani sono ritratti alla prese con la loro vita quotidiana all'interno delle residenze. Ma non finisce qui.

