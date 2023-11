Annalisa racconta un po' di sé e si esprime sulle sue colleghe

Reduce dall'uscira del suo ultimo album 'E poi siamo finiti nel vortice' - già un enorme successo - e alla vigilia del live di domani 4 novembre al Forum di Assago (sold- out da tempo), Annalisa racconta un po di sé, tra vita privata e professionale, e non manca di esprimersi anche riguardo alle sue colleghe. Annalisa: «'Bellissima' è nata da un due di picche: tutto parte da una delusione

. Se lui è tornato? Poi ne parliamo in privato» La solidarietà alle artiste donne e le indiscrezioni smentite «Tifo per Elodie e per Emma. Siamo poche cantanti donne e ci stanno sempre a rompere», ha dichiarato Annalisa parlando al Corriere della Sera. «Noi donne in classifica siamo poche, ma sempre di più. Il nudo di Elodie? - commenta poi - Siamo libere». Una carriera, quella di Annalisa Scarrone, 38 anni, che è iniziata ormai 13 anni fa con la partecipazione ad Amici di Maria de Filippi, e che da lì non si è più arrestata. Recentemente, però, con gli ultimi singoli 'Bellissima' e 'Mon Amour' il successo ha avuto un'impennata, facendola diventare regina assoluta delle classifiche. X Factor, le pagelle del primo Live: Morgan divisivo (ma per noi è da 9), Ambra inscalfibile (7), Fedez maturo (6), Dargen spento (6) La presunta gravidanza Insieme al successo, hanno avuto un picco anche i gossip sulla sua vita privata, che lei ha sempre difeso dalle indiscrezion

:

