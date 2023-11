"Quanto accaduto in Israele è un atto di terrore. Ma non può giustificare le vite di innocenti perse nei bombardamenti sulla popolazione civile di Gaza che non ha un posto dove andare, non ha accesso al cibo e all'acqua, nessuna possibilità di evacuare e non ha neanche il diritto di base di attraversare il confine e cercare rifugio". Lo afferma Angelina Jolie nelle sue vesti di inviata speciale dell'Onu.

"Negare gli aiuti, il carburante e l'acqua è punire collettivamente" la popolazione:"l'umanità chiede l'immediato cessate il fuoco. Le vite palestinesi e quelle israeliane - e le vite di tutti - valgono allo stesso modo", aggiunge Jolie precisando di aver scelto come associazione da appoggiare e sostenere Medici Senza Frontiere.

Angelina Jolie: 'Cessate il fuoco, le vite valgono tutte uguali'L'attrice nelle sue vesti di inviata speciale Onu. 'Quanto accaduto in Israele è un atto di terrore' (ANSA) Leggi di più ⮕

Israele Hamas, Angelina Jolie: 'Cessate il fuoco immediato, le vite contano''In Israele atto di terrorismo, ma non giustifica le bombe sulla popolazione civile di Gaza' Leggi di più ⮕

Angelina Jolie: «L'attacco di Hamas in Israele non giustifica il bombardamento di vittime innocenti»Angelina Jolie è intervenuta sul conflitto israelo-palestinese con un post su... Leggi di più ⮕

Angelina Jolie e Chloè Zhao al ristorante Aroma con lo chef Giuseppe Di IorioAngelina Jolie e Chloè Zhao al ristorante Aroma con lo chef Giuseppe Di Iorio Leggi di più ⮕

Angelina Jolie su guerra: 'In Israele atto di terrorismo, ma non giustifica bombe su Gaza'Angelina Jolie è tra le attrici più amate di Hollywood. Scopriamo alcune curiosità che forse non si conoscono su di lei e sulla sua carriera. Leggi di più ⮕

Angelina Jolie: «Tutto ciò che può salvare vite umane deve essere fatto»L'attrice ha pubblicato un lungo post sui suoi profili social in cui chiede che l'umanità venga messa al primo posto e il conflitto tra Hamas e Israele cessi Leggi di più ⮕