Andrey Rublev: il tennista russo che emoziona il mondo

Il più simpatico, il più empatico, il più passionale, il più genuino, il più divertente, il più buono e anche il più irascibile, il più emotivo, fors’anche il più apprezzato perché più vicino alla gente, più umano.

Tanto da essere l’unico atleta russo ad aver azzerato il sentimento avverso da parte del resto del mondo: per quanto si è subito schierato apertamente contro la guerra, ogni forma di guerra, e in special modo l’invasione dell’Ucraina, scrivendolo sulla telecamera in campo il 25 febbraio a Dubai. Questo è Andrey Rublev, un uomo, prima che un tennista, che conosce solo la velocità massima, senza mezze misure e variazioni: così, percuote con la stessa veemenza la pallina gialle e la proprie cosce, strepita e impreca continuamente verso il proprio angolo, spiegandosi e vivendo ogni emozione con ampie sbracciate, con le mani e con la folta capigliatura rossa. Che somiglia tanto alla criniera di un leone. Un leone in gabbia com’è il 26enne di Mosc

:

SKYSPORT: Medvedev batte Rublev e vola in testa al girone RossoDaniil Medvedev parte a razzo e vola in testa al girone Rosso dopo il netto successo contro l'amico e connazionale Andrey Rublev , battuto 6-4, 6-2.

INTERNAZİONALE: La radice dell’odio per i migranti nel nuovo film di Ken LoachNel suo 'The Old Oak' il regista britannico indaga le ragioni che hanno spinto molti lavoratori a diventare ostili nei confronti degli stranieri. Ma apre alla speranza che siano gli immigrati a riaccendere certe lotte, scrive Annalisa Camilli:

MEDİASETTGCOM24: Vaticano, il cardinale Zuppi: 'Preoccupa il risorgere dell'antisemitismo' | Post e graffiti, il fenomeno dilaga in ItaliaIl numero uno della Cei: 'Sappiano i nostri fratelli ebrei italiani che la Chiesa non solo è loro vicina, ma che considera ogni attacco a loro rivolto come un colpo a se stessa e un'espressione blasfema di odio'

INTERNAZİONALE: Il più pericoloso antisemita americanoL’odio contro gli ebrei di Henry Ford è un fatto noto negli Stati Uniti, anche se è diventato secondario nella sua storia. Eppure ha prodotto risultati che si possono osservare ancora oggi, scrive Alessio Marchionna.

COMİNGSOONİT: Wonder - White Bird: ecco il nuovo trailer italiano ufficiale dello spin off di Wonder e la sua data d'uscitaPresentata oggi la seconda stagione di Un Professore. Alessandro Gassmann torna a vestire i panni del professor Dante Balestra, pronto a continuare a insegnare ai suoi alunni la filosofia della vita, quella che serve per affrontare il mondo quotidiano. L'appuntamento sarà su Rai1 ma anche su RaiPlay in anteprima il 14 novembre 2023 Un Professore 2: presentata la nuova stagione della Fiction di Rai1 con Alessandro Gassmann e Claudia PandolfiUn Professore 2: presentata la nuova stagione della Fiction di Rai1 con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, che ha accolto questo nuovo lavoro, con molta serietà e grande attenzione, per onorare – come ha fatto – la memoria del suo predecessore., a supporto della famiglia di sangue, in un percorso in cui si deve imparare a mettere in ordine le tensioni, gli amori, l'odio e i conflitti, che normalmente si incontrano nella propria strada.

ADNKRONOS: Il governo cinese lancia la più grande operazione di disinformazione online al mondoIl governo cinese ha messo in piedi 'la più grande operazione di disinformazione online al mondo' contro semplici cittadini, politici e imprenditori americani. È quanto emerso da un'indagine della Cnn, che ha analizzato documenti giudiziari e rapporti pubblici di varie società di social media.

