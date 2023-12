Andrew Garfield parla della sua carriera al Red Sea International Film Festival

Così ha detto Andrew Garfield al Red Sea International Film Festival. «Non importa che si tratti di recitare in una pubblicità per una marca di patatine o di avere un ruolo in una tragedia di Shakespeare in un teatro nel mezzo della foresta dove nessuno verrà a vederti… Io, comunque, l’ho girato per davvero uno spot per le chips Dortitos. E, nel frattempo ero in cinque diversi spettacoli teatrali e facevo audizioni per il cinema. Bisogna continua a coltivare la creatività, a fare esercizio.

E, un giorno, prima o poi, ti troverai su un set cinematografico… E sarai in preda al panico. Ho compiuto 40 anni eppure, ancora oggi, ogni volta che comincio a girare un nuovo film sono terrorizzato». Andrew Garfield si è raccontato nei giorni scorsi al Red Sea International Film Festival, in uno degli incontri più seguiti e apprezzati dal pubblic





