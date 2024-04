Andamento negativo del mercato dell'auto in Italia a marzo

Il mese di marzo del mercato dell'auto in Italia termina con un andamento negativo, nonostante le 162.083 nuove immatricolazioni (-3,7%)vive la prima battuta d’arresto del 2024. Complici due giorni lavorativi in meno, si registra un dato negativo: -3,7% condell’anno archivia una crescita del 5,7% sullo stesso periodo 2023 con 451.261 unità immatricolate (-16,1% su gennaio-marzo 2019).

Sul fronte della transizione energetica, i dati di marzo indicano le BEV ferme a quota 3,3% e le PHEV al 3,5%, sul totale mercat

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilgiornale / 🏆 18. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Cairo: 'Giro d'Italia aiuta l'Italia, il Governo lo sente suo''Le ricadute economiche sono notevoli per il Paese' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Italia-Lettonia 2-0: Casadei-Fabbian, l'Italia consolida il primato nel gironeCALCIO - L'Italia U21 di Nunziata supera per 2-0 la Lettonia nella sesta uscita di qualificazione all'Europeo di categoria: per gli Azzurrini gol di Casadei...

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Sondaggio La7, il voto oggi: Fratelli d'Italia giù, Forza Italia tallona la LegaVariazioni secondo le intenzioni di voto

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Kung Fu Panda sistema i dati del botteghino rilanciando le saleUna mossa di Kung Fu ha messo ko i presagi nefasti sull'andamento del botteghino cinematografico

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

MotoGP, il bilancio degli italiani: Bagnaia a caccia della tripletta mondialeL'andamento dopo la prima gara della stagione

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Superbonus, nuova stretta: ok Cdm a decreto che elimina sconti in fattura e cessione del creditoSi introduce la comunicazione preventiva su tutti i nuovi bonus, per monitorare l'andamento dei crediti

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »