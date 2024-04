Ancora una tripletta per Cristiano Ronaldo, che vince con un risultato record. Kessié condanna Benzema e indirizza il primo possibile verdetto: il report dall’Arabia Turno infrasettimanale per il campionato arabo, giunto alla sua ventiseiesima giornata. E’ iniziato il countdown verso la fine della stagione, che sembra ormai indirizzata per la vittoria finale dell’CR7 e Kessié protagonisti in Arabia (Calciomercato.

it)è ancora imbattuta ed è l’assoluta protagonista del record per maggior numero di vittorie consecutive nella storia del calcio. Un campionato dominato e che porta la firma assoluta del vice capocannoniere della legaBasteranno altri 4 successi per rendere di fatto matematico il trionfo nella lega, in attesa di disputare, tra due settimane, le semifinali dellacome grande favorita del torneo. Intanto la Saudi Pro League prosegue e lo fa ancora con diversi gol anche nel turno infrasettimanal

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



calciomercatoit / 🏆 38. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

CR7 fa 50 e batte Kessiè, Benzema insidia il terzo posto: il recap dall’ArabiaCristiano Ronaldo segna ancora e vince contro Kessié, Benzema ora insidia il terzo posto nella Saudi Pro League: il report dall'Arabia

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »

Cristiano Ronaldo, papa e marito affettuoso nella vacanza da sogno sul Mar Rosso: «Il paradiso»Cristiano Ronaldo si è preso qualche giorno di vacanza dal campionato di calcio arabo nel...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Cristiano Ronaldo al Santos, già alza trofei col numero 7: tutto vero, ma...Nel Peixe c'è un CR7 che sta attirando su di sé le attenzioni mediatiche: tutti i dettagli

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Cuadrado riabbraccia gli ex compagni Cristiano Ronaldo e Cancelo: 'Che gioia rivedervi'Il Portogallo s'appresta ad affrontare la Slovenia martedì prossimo. Nell'albergo sede del ritiro, in queste ore la selezione di Roberto Martinez ha ricevuto la visita speciale di Juan Cuadrado, ex c

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

One, two, three Gud: l'islandese del Genoa come Cristiano Ronaldo e Van NisterloijTre volte 'Gud'. Albert Gudmundsson si è ripreso l'Islanda. Ritornato in Nazionale, dopo le note vicende, l'attaccante del Genoa ha lasciato il segno in maniera indelebile nella semifinale dei playof

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Cristiano Ronaldo, l'impressionante foto dei piedi: come sono ridotti“In ricarica”, è la frase scritta da Cristiano Ronaldo sui social, mentre è sdraiato a bordo piscina, in Arabia Saudita ,...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »