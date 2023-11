Anche Plutone potrebbe nascondere un oceano

Basandosi sui dati raccolti dalla sonda New Horizons della Nasa, che ha sorvolato Plutone nel 2015, i ricercatori guidati da Dale Cruikshank hanno analizzato le immagini del cratere Kiladze, che si trova a Nord-Est della Sputnik Planitia.

Il cratere Kiladze, largo circa 44 chilometri, potrebbe dunque essere un supervulcano che, a differenza di quelli terrestri che eruttano rocce fuse, erutta lava ghiacciata in un fenomeno noto come criovulcanismo, che si può vedere all’opera anche su alcune lune di giganti gassosi come Giove e Saturno.

