Amplifon, in nove mesi i ricavi salgono a 1,65 miliardi

Ricavi dei nove mesi in crescita di quasi il 10% a 1,65 miliardi, trainati dalla crescita organica (+11,4% ricavi nel terzo trimestre, record di tutti i tempi); superati i 9.500 negozi nel mondo, con la presenza in Cina che oltrepassa quota 300; margine operativo lordo (ebitda) in crescita del 4,4%, a 386 milioni di euro, dopo aver spesato gli investimenti per lo sviluppo; utile netto a 113 milioni di euro.

Questi investimenti, abbinati a quelli effettuati nel corso dell'anno nell'organizzazione al servizio dei nostri clienti, nel marketing e nell'innovazione sono essenziali per accelerare la nostra traiettoria di crescita di medio-lungo termine'. Nel dettaglio dei risultati, Amplifon chiude i primi nove mesi dell'anno con ricavi a 1,65 miliardi di euro, in crescita del 9,7% a cambi costanti e del 6,8% a cambi correnti rispetto ai primi nove mesi del 2022.

