Amplifon, i ricavi salgono a 1,65 miliardi nei 9 mesi del 2023. L’ad Vita: oltre 9.500 negozi nel mondo

. Il risultato netto su base ricorrente è pari a 112,8 milioni di euro, in calo del 5,7% rispetto ai 119,6 milioni di euro registrati nei primi nove mesi del 2022 per la minore leva operativa, i maggiori ammortamenti e l’incremento degli oneri finanziari.

In progresso anche il numero totale dei negozi, che ha superato la soglia dei 9.500 centri in tutto il mondo. Nel corso del terzo trimestre del 2023, chiuso a settembre, il gruppo ha acquisito circa 80 punti vendita nei principali mercati «chiave»: Francia, Germania, Nord America e Cina.

Proprio in Cina, Amplifon ha superato i 300 punti vendita, diventando così uno dei principali operatori del Paese in soli cinque anni di attività.

Nel terzo trimestre del 2023, poi, i ricavi consolidati sono stati pari a 531,3 milioni di euro, in crescita dell’11,4% a cambi costanti e del 5,7% a cambi correnti rispetto al terzo trimestre del 2022. Tale performance è stata trainata da una crescita organica record pari al 9,0%, ben superiore al mercato di riferimento, e da acquisizioni per il 2,4%. Il risultato netto del trimestre si attesta a 23,5 milioni di euro rispetto ai 29,7 milioni di euro riportati nello stesso periodo del 2022.

