Amore, bugie & calcetto - Film (2008)

è un film di genere commedia del 2008, diretto da Luca Lucini, con Claudio Bisio e Filippo Nigro. Uscita al cinema il 04 aprile 2008. Durata 115 minuti. Distribuito da Warner Bros. Pictures Italia., film commedia diretto da Luca Lucini, segue le vicende di un gruppo di amici che tutte le settimane si incontra per giocare una partita di calcetto:Per nessuna ragione al mondo uno di loro ha mai saltato l'appuntamento, nonostante la famiglia, gli impegni lavorativi, la scuola.

Un giorno decidono addirittura di partecipare alle selezioni di un campionato amatoriale che permetterà ai vincitori di scontrarsi con gli Old Boys, ex calciatori professionisti. Le loro vite si intrecciano tra allenamenti ed episodi personali, come la relazione tra Vittorio e), una ragazza poco più che ventenne; o la delusione amorosa di suo figlio Adam che non ha mai digerito la separazione dei genitori dovuta al tradimento del padre.

