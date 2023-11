Amici 23, scontro in studio tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro: "Non puoi dire delle cose di un certo tipo"

Amici 23, scontro in studio tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro: "Non puoi dire delle cose di un certo tipo", giudicando poi"inclassificabile" l'esibizione:

È una questione di coordinazione, la mia è una coreografia completa. In un paso a due devi vedere i ballerini che ballano insieme, non è solo su e giù Per me questa è una sciagura, peggio di una calamità naturale. Ho dato 3 perché non ha fatto cadere la ballerina, il resto inclassificabile. Ti aspettavi che li tenessi legati tutto il tempo? Non puoi dire delle cose di un certo tipo, parli come uno che non ne sa niente. Vi dovete rendere conto della realtà. headtopics.com

