Amici 23, Petit si dichiara con una canzone a Marisol in puntata: 'Sono innamorato' e il pubblico si entusiasma!

. Oltre ai soliti scontri tra i professori, come le liti tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano o tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, la puntata è stata caratterizzata anche da un momento molto dolce tra due allievi:. La ballerina, inoltre, aveva supervisionato gli allenamenti del cantante durante le giornate in casetta e i due erano stati protagonisti di diversi momenti divertenti.

Nel corso della puntata die durante una strofa in particolare, pur non guardandola direttamente,"Davvero sono innamorato, però forse è meglio non dirlo. Non mi è mai successo però questo modo mi fa impazzire. Ma poi quando sorridi mi viene da dire soltanto ' è la fine '.

Amici, Petit si dichiara a Marisol: «Sono innamorato ma forse è meglio non dirlo»Nuovo appuntamento con lo speciale di Amici condotto da Maria De Filippi. A giudicare la gara... Leggi di più ⮕

I coloni israeliani in Cisgiordania: da 200 mila a 700 mila in 36 anniEcco come si sono evoluti gli insediamenti: oggi sono 279, per metà sono illegali Leggi di più ⮕

Matthew Perry, le gag migliori in «Friends»: «Ciao, sono Chandler, faccio battute quando sono a disagio»Lo humor del personaggio era il suo tratto più distintivo, fra massime sull’amore e frecciate agli amici Leggi di più ⮕

Il sexting, il primo bacio, il consenso, cosa sanno - davvero - i nostri figli sul sesso?Le app di sex therapy sono in forte crescita, ma ci sono delle perplessità. Leggi di più ⮕

“Amici”, dallo scontro Todaro-Celentano al ritorno di Manola MoslehiRitorni e scontri: non sono mancate le emozioni nella sesta puntata di Amici 2023 andata in onda domenica 29 ottobre. Tra gli insegnanti abbiamo assistito al ritorno di Manola Moslehi, ex allieva della scuola di Maria De Filippi e oggi speaker di Radio Italia. Leggi di più ⮕

Amici, Anna Pettinelli svela il suo nuovo amore e parla dei rapporti con Rudy Zerbi: 'Eravamo amici'L'intervista alla coach di Amici e speaker radiofonica, Anna Pettinelli, ospite nell'ultimo appuntamento di Verissimo. Leggi di più ⮕