Amazon, trimestrale “solida” grazie a e-commerce e pubblicità. Ricavi +13%

MILANO – Una trimestrale “solida” che riporta il “buonumore” sui mercati finanziari, che in questi giorni hanno accusato il colpo di alcuni passaggi a vuoto di Big Tech. Così viene accolta nel mondo finanziario la trimestrale pubblicata giovedì sera da Amazon. Il colosso dell’e-commerce ha visto un periodo forte per le vendite online e una buona crescita del business pubblicitario online, nel trimestre che precede il momento più caldo legato allo shopping per le festività.

L'utile netto del terzo trimestre è salito a 9,9 miliardi di dollari, o 94 centesimi per azione a fronte dei 58 centesimi su cui scommettevano gli analisti. I ricavi sono aumentati del 13% a 143,1 miliardi, con le vendite in nord America che hanno segnato un +11% e quelle internazionali un +16%. I ricavi di Amazon Web Services sono saliti del 12,3% a 23,1 miliardi, non distanti dai 23,20 miliardi delle previsioni del mercato.

