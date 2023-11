Amazon Luna, il servizio di cloud gaming, disponibile in Italia

Da mercoledì 15 novembre il nuovo servizio di cloud gaming Amazon Luna è disponibile in Italia e consente di giocare come se si stesse guardando un film in streaming, senza bisogno di dispositivi o lunghi.

La versione di Luna lanciata in Italia ha le stesse funzionalità già rilasciate negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada, e una vasta selezione di giochi: Battle Bus, Fortnite o giochi casual, classici retrò o i titoli AAA – spiega il sito di Amazon – Si può accedere a Luna su qualsiasi dispositivo supportato: lettori multimediali per lo streaming Fire TV, smart TV, tablet Fire, PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, dispositivi mobili Android e su alcune selezionate smart TV di Samsung e L

CORRİERE: Amazon Luna disponibile in Italia: come funziona la piattaforma di streaming di videogiochi Amazon Luna è ufficialmente disponibile da oggi in Italia . La piattaforma streaming dedicata ai videogiochi – annunciata oramai più di 3 anni fa arriva nel nostro Paese proprio quando la divisione gaming della multinazionale di Jeff Bezos sta affrontando un periodo complesso.

ADNKRONOS: Usa-Cina, è corsa alla Luna 'moderna'Tra competizione, timori e 'valori'. Una corsa alla Luna 'moderna', con una posta in gioco diversa. Lunarspace corsaallaluna

CORRİERE: Nuove misure di sicurezza approvate in ItaliaIl Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo pacchetto di misure di sicurezza che riguardano occupazioni, misure antiterrorismo, accattonaggio, truffe agli anziani e aggressioni alle forze dell'ordine. Le nuove norme includono anche la possibilità per gli agenti di polizia di portare una seconda arma da fuoco.

HUFFPOSTITALİA: Accordo Italia-Albania sui migranti: l'ammissione in chiaro dalla Commissione europeaLa commissaria europea all'immigrazione Ylva Johansson benedice l'accordo tra Italia e Albania sui migranti. L'accordo non viola il diritto europeo ma si pone fuori da esso. Secondo l'accordo, se un migrante viene portato in Albania, la relativa domanda di asilo può essere presentata al consolato italiano.

İLGİORNALE: Nuove evidenze scientifiche sullo spettro autistico in ItaliaLe ultime evidenze scientifiche emerse dal workshop Italy at INSAR aprono la strada a un salto di qualità nel modo in cui si affronta questa condizione complessa. La diffusione dei disturbi dello spettro autistico in Italia è in aumento e l'autismo rimane un oggetto misterioso nonostante gli sforzi della comunità medica e scientifica.

ADNKRONOS: Protocollo tra Italia e Albania per la collaborazione in materia migratoriaIl governo italiano e il Consiglio dei ministri albanese hanno firmato un protocollo per rafforzare la collaborazione in materia migratoria. L'accordo è pubblico e comprende 14 articoli e due allegati.

