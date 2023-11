Amazon Luna disponibile in Italia: come funziona la piattaforma di streaming di videogiochi

Amazon Luna è ufficialmente disponibile da oggi in Italia. La piattaforma streaming dedicata ai videogiochi – annunciata oramai più di 3 anni fa arriva nel nostro Paese proprio quando la divisione gaming della multinazionale di Jeff Bezos sta affrontando un periodo complesso.

Infatti, appena pochi giorni fa l’azienda ha annunciato un taglio di circa 180 posti di lavoro nel reparto gaming, oltre ad alcune importanti modifiche ad iniziative legate ai videogiochi offerti gratuitamente con Amazon Prime. In un contesto non esattamente favorevole, Luna si prepara ad offrire ai suoi utenti l’opportunità di riprodurre e giocare in streaming ad una ricca library di titoli, senza la necessità di effettuare alcun download. Ma come funziona Amazon Luna? Il principio di funzionamento di Amazon Luna è molto simile a quello di Google Stadia, l’ambizioso progetto (ma poi fallito) del colosso di Mountain Vie

