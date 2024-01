Amadeus presenta in anteprima i brani in gara al Festival di Sanremo

L'attesa è finita. Come ogni anno Amadeus invita i giornalisti di Milano e Roma all’ascolto in anteprima dei brani in gara al Festival di Sanremo. Mai come quest’anno è evidente che la differenza in classifica la farà l’esibizione sul palco. Il livello generale è alto, ci sono tante “belle” canzoni, tante hit radiofoniche, con canzoni destinate a martellarci il cervello per giorni e giorni, forse mesi, una su tutti “Un ragazzo, una ragazza” dei The Kolors.

Amadeus conferma per il quinto anno consecutivo la sua voglia di trovare canzoni che possano durare: «Le radio per me sono molto importanti, vengo dalla radio, e il successo di un brano sta nel sentirlo suonare dopo tanto tempo. Non faccio mai una composizione a tavolino, non conto le ballad o gli uptempo, vado molto a sensazione. A composizione fatta mi rendo conto che sono di più gli uptempo, come in questo caso. Per un mio pensiero musicale sono quelli che probabilmente prediligo, ma il pubblico televisivo sceglie i suoi tormentoni





