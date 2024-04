Amadeus ospite a Viva Rai2! con Jovanotti e lo stadio Olimpico

Nella consueta rassegna stampa di Viva Rai2! tiene ancora bamco il tema Amadeus : il conduttore, annuncia Fiorello, sarà"ospite da noi all'ultima puntata, quella del 10 maggio". Ma non finisce qui:"Per quella puntata aspettiamo anche Jovanotti e molto probabilmente ci faranno utilizzare lo stadio Olimpico, sarà una puntata pazzesca. E ci sono anche i tennisti in zona, chissà...".

A proposito di Amadeus e delle indiscrezioni sul suo passaggio al Nove, nel mirino dello showman finisce il titolo della Stampa, che in prima pagina ribattezza il conduttore 'mister 100 milioni':"Ma povero Amadeus, ma si può? La gente ora pensa che lui guadagnerà 100 milioni, ma non è così.

Tornando al tennis, si parla ancora di Sinner, penalizzato da un errore arbitrale nel corso della semifinale del torneo di Monte Carlo contro Tsitsipas."Lui però la prende con fair play e dice 'L'arbitro sbaglia, succede' - sottolinea Fiorello -. Non tutti però sono d'accordo con questa visione. Fognini ad esempio una volta disse 'l'arbitro sbaglia, succede' e nel frattempo bucava le gomme della macchina dell'arbitro".

