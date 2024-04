Amadeus lascia ufficialmente la Rai

Amadeus dice ufficialmente addio alla Rai . La nota del Servizio Pubblico: “Abbiamo la certezza di aver fatto tutte le proposte possibili. Forte riconoscenza”

È con rammarico che Rai prende atto della decisione di Amadeus di interrompere il rapporto di collaborazione Amadeus dovrebbe sbarcare nella prossima stagione, salvo colpi di scena sul canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery, la rete che quest’anno ha già accolto Fabio Fazio Massimo Giletti su Amadeus: “Anche lui se ne va dalla Rai? Io sto facendo un percorso all’indietro, mi devo preoccupare?”. Carlo Conti: “Dispiace perdere un compagno di squadra così forte”

Amadeus Rai Collaborazione Festival Di Sanremo Successi

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

L’uscita di Amadeus è il fatto più grave nella storia della Rai melonianaAmadeus via dalla Rai: e se avesse ragione Fiorello?

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Amadeus lascia la Rai per il Nove: i motivi della rotturaLa storia tra Amadeus e la Rai sta per finire ufficialmente con il passaggio del conduttore al Nove. Dietro questa scelta sicuramente un contratto importante proposto da Discovery (come per il collega Fabio Fazio), ma non solo. I motivi della rottura sono legati al desiderio di Amadeus di costituire una società propria per produrre format da vendere alle tv.

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Amadeus, la Rai continua il corteggiamento sul prossimo Sanremo e il futuro del conduttoreEntro il 30 marzo si deciderà il destino del conduttore. Resterà a viale Mazzini o accetterà le altre proposte?

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »

Amadeus, rivoluzione in Rai: grandi manovre, le indiscrezioni sul suo nuovo ruoloLa “Raivoluzione” passerà per il volto di Amadeus . Stando a indiscrezioni che si stanno rincorrendo in queste ore, sarebbe pron...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Amadeus e il contratto Rai in scadenza, da Mediaset al Nove: ecco chi pensa al colpaccioSul suo futuro si rincorrono indiscrezioni al momento non confermate

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

L'addio di Amadeus alla Rai: il divorzio è ufficialeNon erano solo rumors quelli sul divorzio tra Amadeus e la Rai anticipati qualche giorno fa dai media: la storia professionale e di successo del conduttore strettamente legata a quella della tv pubblica, termina in un soffio e nemmeno troppo bene sembra.

Fonte: IOdonna - 🏆 9. / 75 Leggi di più »