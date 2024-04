Amadeus lascia la Rai

Amadeus dice addio alla Rai . Ormai è ufficiale. Oggi l' incontro tra il conduttore e il direttore generale di Viale Mazzini Giampaolo Rossi ha siglato il divorzio con l'azienda. ma chi prenderà il suo posto in programmi di successo come Affari Tuoi ? In questo scenario di cambiamento, spuntano diversi nomi: Stefano De Martino , già ben accetto dai vertici Rai e Alessandro Cattelan che potrebbe ritagliarsi ulteriori spazi nel preserale.

L’esperienza, di De Martino, nel mondo dell’intrattenimento e il sostegno dei vertici Rai lo rendono un candidato ideale. De Martino, secondo i vertici Rai, è la persona ideale per guidare con successo tali programmi. Stefano De Martino, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, si è distinto nel panorama televisivo per la sua versatilità e capacità di intrattenere il pubblico. E per lui sarebbe una promozione, passare da Raidue ad una nuova avventura su Raiuno.

Amadeus Rai Conduttore Stefano De Martino Affari Tuoi

