Altro che tempi record. Ora Meloni vuole evitare il ritorno della manovra in Cdm e apre a modifiche in Parlam…

È chiusa. No, non è chiusa. Alla quinta bozza la Lega canta vittoria e annuncia di aver riportato a quota 103 l’anticipo pensionistico (62 anni e 41 di contributi). Piange invece Forza Italia che voleva correggere la cedolare secca sugli introiti da affitto. Si tratta ancora. Ma fino a quando? La manovra infinita potrebbe dover ritornare in consiglio dei ministri. Un doppio voto – dopo quello del 16 ottobre – che per il governo è da evitare a ogni costo.

Non sarebbe un sabotaggio – dice - se alla lettura definitiva della manovra ci dovessero essere dei punti da correggere”. E come lui la pensano in tanti in maggioranza, a cominciare dai partiti centristi. Eccoci dunque a Palazzo Chigi, dove un estenuato Giorgetti ha depositato il testo in mattinata, dopo 12 lunghi giorni. Giorgia Meloni di ritorno da Bruxelles dovrà riprendere in mano la bozza. Sarà la sesta volta. Altro che tempi record.

