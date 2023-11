Altri raid su Jabalia, l'Onu si indigna

È guerra di informazione e propaganda, che prosegue come sul campo, con l'esercito israeliano che riferisce di essere entrato «in profondità», di trovarsi «alle porte di Gaza City» e aver ucciso il capo dell'unità missilistica anticarro di Hamas, Muhammad Asar. I terroristi accusano Israele di «massacri per coprire le sconfitte» e puntano sugli ostaggi: «Il cessate il fuoco è precondizione per un accordo».

I missili sul campo profughi di Jabalia scioccano il mondo e non aiutano la diplomazia. Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, si dice «sconcertato», la Spagna e Medici senza frontiere «inorriditi», il ministro degli Esteri Ue, Josep Borrell, «sconvolto». Egitto e Venezuela condannano e Berlino chiede a Israele «proporzionalità», pur ribadendo che Hamas usa i civili come scudi umani.

Da Tel Aviv il messaggio resta netto: non ci si ferma, spiega il ministro della Difesa Gallant, dopo che sono stati «raggiunti importanti risultati», colpiti 11mila obiettivi, «terroristi a ogni livello», e si lavora «per scoprire la rete sotterranea di tunnel di Hamas».

Le sirene ieri hanno suonato ancora nel centro di Israele e a Tel Aviv. Se i razzi di Hamas non fanno vittime fra i civili è perché la difesa anti-aerea riesce a fermarli.

